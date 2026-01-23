La sua Bobbio e il calcio piangono Caje Cella

Si è spento a 85 anni Giancarlo Caje Cella, ex calciatore tra le altre di Piacenza, Torino (con cui debuttò in Serie A) e Inter (con la quale vinse uno scudetto). Al termine della carriera, segnata da un grave infortunio che gli precluse la convocazione in Nazionale per i Mondiali del 1962, divenne allenatore e anche responsabile del settore giovanile del Piace.

Anche durante la carriera da calciatore (prima mezzala, poi mediano e infine libero), non interruppe mai il legame che lo stringeva a doppio filo alla sua Bobbio, dove ha costruito la famiglia con la moglie Poni e i figli Francesca e Gionata, che ora piangono la sua scomparsa assieme a tutto il mondo del calcio e alla comunità bobbiese.