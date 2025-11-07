La Trs è pronta: domani il via con l'Arenzano
Al via anche il campionato di pallanuoto di Serie B, la squadra di Picasso con Luongo in più nel motore
Redazione Online
|17 ore fa
Partirà domani, sabato 8 novembre alle 18.30, a Voltri, l'avventura della Trs Pallanuoto nel campionato di Serie A2. Con l'Arenzano, la squadra di coach Picasso darà avvio a un campionato che i piacentini affronteranno con l'ossatura del gruppo della scorsa stagione, ma con alcuni innesti importanti che hanno fatto lievitare il tasso tecnico. Su tutti ovviamente, Stefano Luongo che, con la sua grande esperienza, può essere l'uomo in più di Piacenza. "Vogliamo migliorare la classifica dello scorso torneo - ha spiegato mister Picasso - anche se sappiamo che ci attende un percorso molto impegnativo". Tra i confermati anche il capitano, Nicola Merlo, altro punto di riferimento del gruppo. Questa la rosa a disposizione di Picasso:
Portieri: Matteo Bernardi (Cremona 1999, confermato); Gregorio Frediani (Genova 2008, nuovo da RN Quinto).
Difensori: Nicola Merlo (Piacenza 1997, confermato); Carlo Clini (Piacenza 2003, confermato); Luca Boscoli (Parma 2004, confermato); Leonardo Pozzi (Bologna 1997, confermato); Tommaso Cifalinò (Piacenza 2007, confermato)
Centroboa: Mauro Galbignani (Lodi 1998, confermato); Federico Dainese (Genova 1997, confermato)
Centrovasca: Giacomo Roveda (Lodi 2002, confermato); Amar Bekric (Piacenza 2006, da settore giovanile); Matteo Valla (Piacenza 2007, da settore giovanile); Alessio Rosanò (Milano 2002, confermato)
Attaccanti: Francesco Marciano (Genova 1993, confermato); Luongo Stefano (Genova 1990, nuovo De Akker Bologna); Michele Gilardo (Genova 2001, nuovo da Pallanuoto Sori)
Allenatore: Alessandro Picasso
Direttore sportivo: Massimo Frodà
Medico: Massimo Bacchi
Consulente preparatore atletico: Luciano Chiavarini
Responsabile comunicazione: Paolo Nani
Segretaria: Daniela Mezzadri