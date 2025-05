La Vap cede in finale, ma vola alle fasi nazionali

La Neways Vap stacca il biglietto per le finali nazionali pallavolo femminile di Agropoli in programma a partire dal prossimo 20 maggio, ma deve arrendersi in finalissima al cospetto di una Anderlini Modena che non concede nessuno sconto e chiude la gara con un 3-0 che vale il titolo regionale Under 16 dell’Emilia Romagna.

La giornata della Volley Academy Piacenza inizia con la semifinale contro Clai Imola. Il primo set della partita vede una crescita della squadra condotta da coach Maggipinto che si concede soltanto pochi giri a vuoto riuscendo a chiudere per 25-12. Secondo parziale con qualche difficoltà in più: nonostante il buon margine conquistato nelle prime fasi la Vap subisce la rimonta delle imolesi che riescono ad arrivare a ridosso della Academy prima del decisivo allungo che vale il doppio vantaggio. Terzo set con pochi scossoni: la Neways ritrova il passo giusto e la vittoria che vale l’accesso alle fasi nazionali.

Anderlini interpreta al meglio la finalissima concedendo poco margine alla Vap che si accende solo a tratti. Importanti i numeri in attacco con Monari nominata Mvp della partita.

Una sconfitta mitigata dai premi individuali con Giulia Clini che conquista la palma di miglior libero della finale, seguita da Aurora Sorsi che si porta a casa il premio per la miglior centrale. Ora per la squadra di coach Donato Maggipinto ulteriori due settimane per affinare l’intesa di squadra: il 20 maggio partiranno cinque giorni che decreteranno la miglior squadra Under 16 del paese.

I tabellini

SEMIFINALE

NEWAYS VAP-CLAI IMOLA 3-0 (25-12; 25-20; 25-17)

NEWAYS VAP: Aiani 3, Borri, Carlà 5, Sposimo 8, Silvestri 11, Donida, Ferri, Sorsi 14, Mosetti 13, Carli 1, Bisotti, Clini (L). NE: Bragalini, Mosconi (L). All. Maggipinto-Fresa.

CLAI IMOLA: Palmoneri 2, Isitors 11, Sorrenti, Di Ruzza 1, Bertoletti, Manservisi 2, Radu 9, Poli 3, Rossetti (L). NE: Gallet, Giuliano.

FINALE

MOMA ANDERLINI-NEWAYS VAP 3-0 (25-21; 25-17; 25-8)

MOMA ANDERLINI: Cervi 11, Rinieri 13, Preti 2, Jakic 4, Bianco 3, Monari 14, Catellan 4, Angiolini 3, Brancato (L). NE: Curti, Fino Grace, Monduzzi, Citelli (L). All. Zaccherini.

NEWAYS VAP: Aiani, Borri, Carlà 8, Sposimo 6, Silvestri 2, Donida, Ferri, Sorsi 10, Mosetti 3, Carli, Bisotti, Clini (L). NE: Bragalini, Mosconi (L). All. Maggipinto-Fres.