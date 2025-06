La Vap si "accontenta" dell'argento

La DM VAP conquista l’argento nelle Final Four Regionali della categoria Under 13: la squadra condotta dai coach Simone Mazza e Matilda Fummi, dopo la vittoria del titolo territoriale e l’accesso alle fasi finali conquistato non più di una settimana fa con Cento, si arrende soltanto nella finalissima con Anderlini Modena chiudendo una stagione di alto livello al secondo posto in Emilia Romagna.

La giornata di Forlì per la DM VAP si apre con la semifinale: dall’altra parte della rete il Clai Imola. La partita si mette subito sui binari giusti per la Academy che riesce a passare ai vantaggi del primo parziale, ottenendo un risultato più rotondo nel set successivo e chiudendo definitivamente la gara con un altro 26-24 sul tabellone. Sull’altro campo il risultato finale non è diverso e premia l’Anderlini Modena, vittorioso con l’Energy Parma.

Nel pomeriggio in scena la finalissima tra le due contendenti: da una parte la DM VAP, dall’altra le modenesi che provano fin dai primi scambi ad imporsi incassando il successo nel primo set per 25-22. La sfida resta intensa anche nei parziali successivi ma è Anderlini a prevalere conquistando così il primo posto in regione.

DM IDROSANITARIA VAP: Ginevra Triolo, Magdalena Janicjevic, Rebecca Puglisi, Cloe Lamberti, Viola Villa, Rebecca Paolucci, Arianna Veschi, Virginia Teggi, Carlotta Turini, Alice Paternali. All. Simone Mazza-Matilda Fummi