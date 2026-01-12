La Vittorino inizia l'anno nuotando tra le medaglie

Inizia con ottimi risultati il 2026 per la squadra agonistica di nuoto pinnato della Vittorino da Feltre, guidata dal responsabile tecnico da Gianni Ponzanibbio. Lo scorso fine settimana, infatti, la formazione biancorossa si è messa in evidenza in Romagna al 6° Trofeo Bizantino-Città di Ravenna, gara di livello nazionale organizzata dall’Associazione sportiva Blu Atlantis Avis.

Bottino complessivo di ventuno medaglie: dieci d’oro, sette d’argento e quattro di bronzo. In particolare evidenza le prove firmate da Matteo Pilla (2ª Categoria) e Amelia Lombardi (1ª Categoria), entrambi capaci di infilarsi al collo tre medaglie d’oro e una d’argento. Pilla ha infatti vinto le gare dei 50 apnea (23”,79 il suo tempo), dei dei 50 pinne (23”,47) e dei 200 pinne (1’59”,41), classificandosi poi al secondo posto nei 100 pinne (51”,48); Amelia Lombardi si è invece imposta nei 50 pinne (26”,88), nei 100 pinne (58”,31) e nei 200 pinne (2’13”,31), salendo sul secondo gradino del podio nei 50 apnea (25”,12).

Doppietta d’oro per Giovanni Cornelli (3ª Categoria), vincitore dei 50 apnea (20”,30) e dei 50 monopinna (23”,50), ma anche secondo nei 100 pinne (50”,28) e terzo nei 50 pinne (23”,38). Tripletta di medaglie per Ilaria Boiardi (2ª Categoria), che dopo aver vinto la gara dei 100 pinne con l’ottimo crono di 56”,15, si è aggiudicata l’argento nei 50 pinne (25”,50) e nei 200 pinne (2’03”,94), così come per Riccardo Costa (1ª Categoria), che si è imposto nei 50 apnea (26”,81), classificandosi secondo nei 100 pinne (1’02”,17) e terzo nei 200 pinne (2’19”,72).

A completare il ricco medagliere della Vittorino da Feltre hanno contribuito anche Lia Di Pasquale (2ª Categoria), che ha vinto la medaglia di bronzo nella gara dei 50 apnea (25”,96 il suo tempo), Marco Pietralunga (Assoluti) che ha sfiorato l’oro classificandosi al secondo posto nei 50 monopinna (17”54) e Mohame Mahmoud (3ª categoria), che si è infilato al collo la medaglia di bronzo conquistata nei 200 pinne (2’05”,24). «Risultati davvero di grande rilievo - commenta il tecnico Gianni Ponzanibbio - per una squadra ancora molto giovane che ha iniziato l’attività sportiva nel nuoto pinnato soltanto da un paio d’anni. La maggior parte dei nostri atleti si divide tra il nuoto tradizionale e il pinnato, un duplice impegno agonistico che consente ai nostri atleti di arricchire il proprio bagaglio sportivo e di accumulare esperienza in modo pluridisciplinare».

Matteo Pilla