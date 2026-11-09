La Vittorino sfiora il podio tricolore con Guerra e Tinelli

Sul lago di Varese buone prestazioni collettive, lo scorso fine settimana, per gli atleti biancorossi della Vittorino da Feltre al Campionato italiano di fondo di canottaggio, riservato alle categorie del doppio, del quattro e del quattro di copia e dell’otto. Un evento di altissimo livello agonistico che ha visto scendere in acqua oltre 800 atleti in rappresentanza di 62 società, tra cui anche la Vittorino da Feltre che ha schierato al via quattro equipaggi.

Nella prima giornata di gare, per la categoria Under 19 femminile, è sceso in acqua il doppio composto da Giorgia Sardi (ancora Under 17) e Viola Ferrari (al primo anno di categoria). Le due giovani atlete hanno condotto un'ottima prova, chiudendo al secondo posto in batteria e conquistando un eccellente 9° posto nella classifica generale.

A seguire, si è disputata la gara del quattro di coppia Under 23 maschile con l'equipaggio formato da Dario Guerra, Marco Tinelli, Pietro Campominosi e Matteo Sardi. Nonostante un equipaggio composto per tre quarti da atleti ancora appartenenti alla categoria Under 19, i giovani atleti biancorossi si sono ben difesi chiudendo la competizione al 6° posto generale.

Nella seconda giornata di gare, nella specialità del doppio pesi leggeri, la coppia formata da Marco Tinelli e Dario Guerra è stata protagonista di una fantastica prova: dopo aver chiuso al 2° posto la propria batteria, i due portacolori della Vittorino da Feltre hanno sfiorato il podio per una manciata di secondi al termine di una gara di oltre 20 minuti, piazzandosi al 5° posto assoluto.

Infine, nella categoria Under 17 femminile, il doppio biancorosso composto da Giorgia Sardi e Anna Fugazza ha portato a termine la prova al 19° posto, affrontando con determinazione un campo di gara reso particolarmente difficile dal vento e dalle onde. Questi ottimi risultati confermano il buon momento di forma della squadra biancorossa e fanno ben sperare per la prossima stagione.

Gli atleti riprenderanno ora con impegno e dedizione la preparazione invernale sotto la guida tecnica del coach Paolo Michelotti, de-terminati a far brillare i colori della Vittorino anche nella stagione sportiva 2027.