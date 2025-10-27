L’abbraccio degli studenti piacentini ad Andrea Dallavalle: «Bello stare fra i giovanissimi»

Andrea Dallavalle riceve l’abbraccio della sua città. Al PalaBancaEventi, l’argento mondiale nel salto triplo premiato da Coni, Guardia di Finanza e Banca di Piacenza di fronte agli studenti dei licei Respighi, San Benedetto e Marconi.

L’atleta piacentino, intervistato dal giornalista Matteo Marchetti, ha poi risposto alle domande curiose dei giovani presenti. Fra gli inizi nell’atletica, momenti difficili e riti scaramantici: «È stato un momento veramente bello, di connessione con i ragazzi. Ho ricevuto domande interessanti e ironiche: mi trovo molto a mio agio fra gli studenti».

Premiato dai delegati provinciale e regionale del Coni, Robert Gionelli e Andrea Dondi, e dal presidente di Banca di Piacenza, Giuseppe Nenna, Dallavalle ha ripercorso l’impresa di Tokyo e ha ricevuto i complimenti anche dal comandante provinciale della Guardia di Finanza Massimo Amadori, del sindaco di Piacenza Katia Tarasconi e della presidente della Provincia, Monica Patelli.

Dopo i festeggiamenti per l’argento mondiale, adesso per il 25enne di Gossolengo è il momento di tuffarsi nella nuova stagione: «Abbiamo tempo per preparare i prossimi impegni, sarà una lunga annata. Dobbiamo pensare bene agli step di fare, con calma e pazienza».