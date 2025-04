L'Agazzanese sbanca Fidenza e irrompe in zona playoff

E' stato necessario correre anche qualche brivido, ma ciò che più conta è che l'Agazzanese è nel pieno della zona playoff. I granata, nella serata di giovedì 10 aprile, hanno infatti sbancato Fidenza, rifilando un pirotecnico 4-3 al Borgo San Donnino nel match di recupero della 32esima e terz'ultima giornata del campionato di Eccellenza. Dopo il primo tempo disputato domenica scorsa e chiuso sul punteggio di 0-2 con i gol di Vai e Mastrototaro su rigore, l'infortunio occorso al direttore di gara ha imposto il recupero dei secondi 45 minuti.

Un'Agazzanese distratta in avvio, con i borghigiani che hanno addirittura trovato due reti con lo scatenato Piscicelli, autore di una doppietta. a Metà frazione, ancora Via ha riportato avanti la squadra di mister Piccinini che ha arrotondato con il "solito" Carella. Nel finale, in pieno recupero, la rete di Castagnetti per il definitivo 4-3 in favore di Reggiani e compagni.

Dopo la doppia settimana di sosta del campionato, l'Agazzanese, ora al quarto posto, se la vedrà con la capolista Nibbiano&Valtidone, in un match che si preannuncia spettacolare e in cui entrambe le piacentine non potranno fare sconti.