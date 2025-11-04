L'Assigeco Basket esonera Humberto Manzo

L'Assigeco Basket Piacenza ha esonerato l'allenatore Humberto "Beto" Manzo. L'allenatore argentino paga cara la sconfitta interna di domenica scorsa contro Piazza Armerina, primo ko interno e terzo totale nel campionato di Serie B Nazionale. I biancorossoblu occupano attualmente la decima posizione, con 10 punti, frutto di cinque vittorie. Un bottino ritenute evidentemente insufficiente per la dirigenza, che ha deciso di cambiare la guida tecnica. «La società - si legge nel comunicato ufficiale - desidera ringraziare il tecnico italo-argentino per l’impegno e la professionalità dimostrati durante la sua permanenza in Assigeco, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera».