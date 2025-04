L'Assigeco chiude con una sconfitta un anno nero

L’Assigeco saluta la serie A2 con l’ennesima prestazione orgogliosa, ma con l’altrettanta ennesima sconfitta di una stagione negativa, culminata con la retrocessione: al PalaBanca finisce 73-88. Anche nell'ultima gara dell'anno ai ragazzi di Humberto Manzo non è mancato l’impegno, ma l’incontro non è mai stato in discussione perché Rieti, scesa in campo con l’obiettivo di vincere per cercare una posizione migliore nella griglia playoff, dopo 7’ era già sul +16. E le motivazioni in questi casi fanno, come si dice, tutta la differenza di questo mondo. Ai ragazzi dell’Assigeco va dato merito di non aver mai mollato del tutto la presa, ma Rieti ha vinto facilmente.

Ora bisognerà resettare tutto e ripartire per allestire una squadra in grado di tentare l’immediata scalata in quella A2 che è stata l’habitat naturale della Assigeco.

Il tabellino

ASSIGECO PIACENZA – SEBASTIANI RIETI 73-88 (13-26, 31-47, 49-66)

ASSIGECO PIACENZA: Serpilli 22, Suljanovic 15, Gilmore 5, Angeletti, Gajic, D’Almeida, Bartoli 7, Fiorillo, Bonacini 6, Querci 12, Marks 6, Filoni. Coach: Umberto Manzo

SEBASTIANI RIETI: Spencer 14, Monaldi 11, Piunti 12, Piccin 6, Harris 5, Viglianisi 2, Gallo 6, Spanghero 11, Cicchetti 12, Sarto 9. Coach: Alessandro Rossi