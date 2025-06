L’Assigeco riparte da Manzo: «Anno zero, torneremo al top»

Mancava solo l’ufficialità, che ieri è arrivata. Il nuovo corso dell’Assigeco in Serie B Nazionale dopo la retrocessione dall’A2 vedrà nuovamente come timoniere coach Humberto “Beto” Manzo, confermato sulla panchina biancorossoblù. L’allenatore italo-argentino classe 1975 si appresta a vivere il suo quarto anno nel club del presidente Franco Curioni: «Sono onorato - commenta - della fiducia che la famiglia Curioni e l’Assigeco continuano a riporre nei miei confronti. Questa società, per me, è ormai sinonimo di casa. Riparto con grande ottimismo ed entusiasmo: ci attende un campionato nuovo, lungo, equilibrato e molto competitivo, dove sarà fondamentale trovare continuità nel rendimento».