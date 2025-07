L'Assigeco si tinge d'azzurro con Valesin

Un azzurrino per l'Assigeco. Piacenza, in vista del prossimo campionato di Serie B Nazionale, annuncia l'ingaggio del giovane talento Leonardo Valesin, playmaker classe 2006 reduce dalla scorsa avventura in B nazionale alla Logiman Crema. "Faccia tosta", spirito da agonista ed esperienza nonostante la giovane età: questo l'identikit del nuovo giocatore biancorossoblù, con cui la società del presidente Franco Curioni ha sottoscritto un accordo annuale. Nato a Portogruaro e cresciuto a Caorle, Valesin è un playmaker di 1 metro e 90 centimetri per 90 chilogrammi ed è considerato uno dei prospetti più interessanti a livello nazionale per la sua annata. Nella sua carriera, anche un'esperienza in Germania a Bonn prima del ritorno in Italia nel gennaio 2023 con la firma a Ruvo di Puglia (serie B), guadagnando subito minuti e fiducia. Infine l'ultimo biennio lombardo, prima al Brianza Casa Basket e poi a Crema, chiudendo l'ultima annata con una media di 10.9 punti, 3.9 rimbalzi e 2.5 assist con un ottimo 38% nel tiro da tre punti.

Da sempre nel giro delle nazionali giovanili, Leonardo è attualmente in ritiro con il gruppo Under 20 in vista del Campionato Europeo di categoria, al via il 12 luglio a Heraklion, in Grecia.