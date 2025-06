L'Ateneo dei karate torna dagli Italiani con 5 medaglie

Nei giorni scorsi a Cervia si è tenuto il primo campionato italiano di Karate della Aikt (Accademia italiana karate tradizionale), neonata federazione di cui fa parte l’Ateneo del karate di Castelsangiovanni del maestro Massimo Boccuni (7º Dan).

In queste due giornate si sono svolte gare in tre specialità: kata (forma), kumite (combattimento) e fukugo (gara mista di kata e kumite). Ogni specialità era divisa in 4 categorie in base all’età degli atleti maschili e femminili: cadetti, speranze, juniores e seniores.

«Grazie ai continui allenamenti e sforzi da parte dei nostri karateka e dei coach Marco Motti (3º Dan) e Antonio Maini (4º Dan) - commenta la società - siamo riusciti a portare a casa un eccellente risultato, con ben 5 piazzamenti sul podio. Nella categoria seniores maschile, Luca Badavelli, cintura nera 1º Dan, è diventato vice campione italiano in kata, mentre per la specialità di kumite, Ilyas Znaidi, 1º Dan, si è aggiudicato il bronzo. Un riconoscimento particolare va però alla nostra Nicole Zocchi, 16 anni e cintura nera 1º Dan, che con una determinazione impressionante è riuscita ad aggiudicarsi il terzo posto sia nel kata sia nel fukugo ed è riuscita a salire sul secondo gradino del podio anche in kumite guadagnandosi quindi una medaglia in tutte le specialità».