Latina troppo forte, ma ai Bees resta una chance

Brutta sconfitta per le “Vespe” che sul parquet amico del PalArquato sono state punte per la terza volta nel playout da Latina: la serie si è così conclusa 3-0 a favore dei laziali, che si sono salvati mentre ai Bees ora non resta che un’ultima chance per non retrocedere, ovvero quella di disputare un secondo turno di playout di Serie B Nazionale, da domenica 25, contro la perdente tra Desio e Rieti.

Sono partiti bene gli ospiti che hanno segnato per primi con una bomba da 3 di Rossi subito accorciata da sotto canestro da Colussa portandosi poi 2-7 ma capitan Bottioni ha guidato le “Vespe” sul 6-9. La mano calda dei laziali ha fatto prendere loro il largo.

Seconda frazione che si è aperta con Sabic e Bottioni a guidare i gialloblù, consentendo a Voltolini di firmare aggancio e sorpasso 33-31. Ma gli ospiti hanno trovato uno 0-9 e chiuso il primo tempo 35-40. Molta intensità nella terza frazione con Fiorenzuola che si è portata anche in vantaggio ma poi ha dovuto cedere il comando nuovamente a Latina con il parziale che si è chiuso 54-57: punteggio che si è allargato nell’ultimo quarto fino al 73-78 finale.

Il tabellino

Fiorenzuola Bees 73- Latina Basket 78

(22-27; 35-40; 54-57)

Fiorenzuola Bees: Biorac 4; Galassi 14; Colussa 12; Bottioni 8; Seck 8; Voltolini 9; Galli ne; Gayè ne; Sabic 16; Bellinaso ne; Negri 2; Redini. All. Dalmonte

Latina Basket: Caffaro 19; Bechi 19; Pellizzari ne; Giancarli 1; Mennella 6; Baldasso 8; Merletto 12; Paci 2; Rossi 7; Ambrosetti 4; Thioune. All. Martelossi

Arbitri: Purrone da Mantova e Fusari da San Martino Siccomario (PV)