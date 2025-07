L'Atletica Piacenza brilla ai Campionati italiani

L'Atletica Piacenza si mette in luce su più fronti nazionali grazie ai suoi giovani talenti. A Grosseto, ai Campionati Italiani Juniores e Promesse Fidal, Chiara Sverzellati, categoria Juniores, ha corso i 200 metri in 25”53, tempo che le è valso la ventesima posizione, e i 100 metri in 12”49, chiudendo al diciannovesimo posto. Nei 400 ostacoli Juniores, Anna Pissarotti ha chiuso in 1’06”91, infine, nella categoria Promesse, Emma Casati ha gareggiato nei 5.000 metri fermando il cronometro su 18’15”99.

Simone Boiocchi ha invece rappresentato l'Atletica Piacenza ai Campionati Italiani Fisidir che si sono tenuti a Molfetta, correndo i 100 metri in 12”96 e ritornando così dopo molto tempo sotto la barriera dei 13 secondi e conquistando un ottimo nono posto. Nei 200 metri, Simone ha chiuso poi in 26”68, piazzandosi dodicesimo.