L'Atletica Piacenza inizia l'anno a suon di record

Ottimi risultati per l'Atletica Piacenza, il primo weekend di gare del 2026 all’impianto indoor di Modena si conferma teatro ideale per i biancorossi che, tra meeting giovanile e Assoluto, tornano a casa con un bottino pesante fatto di medaglie e tantissimi primati personali. L’apertura del weekend è tutta nel segno di Milo Perotti, il giovane talento domina la scena nel Meeting Giovanile conquistando due medaglie d’argento pesanti: nei 60 ostacoli dà spettacolo fin dalla batteria siglando il proprio record personale in 9"31, per poi chiudere la finale in 9"40. La fame di podio non si esaurisce e Perotti concede il bis nei 60 metri piani dove polverizza il precedente limite fermando il cronometro a 8"36. Ottime notizie anche da Lorenzo Cremona, protagonista di una crescita costante: per lui arriva il record personale sia nei 60hs (4° posto in 10"67) che nei 60m piani (6° posto in 9"06). Nella seconda giornata di gare gli ostacolisti volano tra gli Assoluti, sotto la guida attenta del tecnico Lorenzo Perazzoli gli atleti biancorossi rispondono presente con prestazioni cronometriche di rilievo. Nicolò Losi mostra una tecnica impeccabile nei 60hs, distruggendo il proprio personale e scendendo a un ottimo 8"82, mentre in campo femminile Giulia Pellicano conferma i progressi invernali limando il proprio record fino a 10"36, infine Filippo Ceriati ferma il tempo a 9"24 dimostrando solidità e determinazione.

Lorenzo Cremona e Milo Perotti