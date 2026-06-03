Le 65 squadre della nuova geografia del calcio piacentino

Una squadra in meno nel massimo torneo regionale, causa il tramonto dell'Agazzanese e con la neopromossa Castellana Fontana a prendere il posto del Nibbiano&Valtidone a sua volta salito in Serie D, sempre quattro in Promozione, poi dodici in Prima categoria, diciotto in Seconda e ben venticinque in Terza, dove ad oggi si contano ben sette new entry, tra Royal Piace, Junior Calendasco, Lugagnanese/Baraccaluga e le Under 21 di Podenzano, Cadeo, Libertas e Rottofreno. Per un totale di sessantatré compagini locali ai nastri di partenza dei prossimi tornei dilettantistici, senza contare il Piace, che spera nel ripescaggio in Serie C, ed il Nibbiano&Valtidone alla sua prima volta in quarta serie. Conteggio peraltro passibile di ulteriori variazioni in aumento se sarà confermato il varo di una nuova prima squadra di San Nicolò, verosimilmente in ripartenza dalla Terza.

Le 65 squadre piacentine dalla Serie D alla Terza categoria

Serie D

Piacenza Calcio e Nibbiano&Valtidone.

Eccellenza

Fiorenzuola, Pontenurese, Bobbiese, Castellana Fontana.

Promozione

Gotico Garibaldina, Spes Borgotrebbia, Carpaneto Chero, Lugagnanese.

Prima categoria

Sporting Fiorenzuola, Ziano, Borgonovese, San Lazzaro Farnesiana, Libertas Samurai, Bobbio2012 Perino, Vigolzone, Sarmatese, San Lorenzo Monticelli, Junior Drago, Alsenese, Arquatese.

Seconda categoria

Sannazzarese, Pianellese, Virtus Piacenza, Rottofreno, B.F.Farini Bettola, San Polo, Podenzano, Gossolengo Pittolo, Caorso, Pontolliese, San Giuseppe, Turris, Cadeo, Salicetese, Vigolo, Gropparello, RiverNiviano, Santantonio.

Terza categoria

Corte Calcio, Pro Villanova, Travese, San Corrado, Folgore, Atl.Pontolliese, Podenzanese, San Rocco, Bivio Volante, Life in Sport, San Filippo Neri, Pontolliese U21, Omi Academy, Alseno Calcio, Primogenita, Lugagnanese/Baraccaluga, Gerbidosipa, Vernasca, Fulgor Fiorenzuola, Royal Piace, Junior Calendasco, Podenzano U21, Cadeo U21, Libertas U21, Rottofreno U21.