Le emozioni della mezza maratona alle 21 a Zona Sport

Tutte le emozioni della Placentia Half Marathon rivivranno questa sera alle 21 su Telelibertà a Zona Sport. Nello studio di Marcello Tassi e Selina Pozzi saranno gli organizzatori Alessandro Confalonieri e Pietro Perotti a raccontare la 29° edizione della mezza maratona piacentina, insieme ad Alessandra Carlà, seconda tra le atlete piacentine e quinta assoluta nella gara femminile. Spazio poi all’automobilismo con il giovane pilota Giovanni Maschio e il suo preparatore atletico e mental coach Gianfranco Rizzi: insieme ripercorreranno una stagione fin qui molto positiva, tra podi, vittorie e nuovi obiettivi da inseguire nel futuro.

Le repliche di Zona Sport andranno in onda domani alle 11.15 e alle 18.40, e giovedì alle 9.00 e alle 13.35. La puntata sarà inoltre disponibile on demand su Liberta.it.