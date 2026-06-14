Le ginnaste dell'Activa stupiscono a Fermo: Camilla e Miriam prima e seconda

Grande impresa per le giovanissime ginnaste piacentine Camilla Bertocchi e MIriam Nicorici: le due classe 2016 dell'Activa Ginnastica Artistica hanno centrato un primo e secondo posto al Torneo nazionale Gold riservato alla categoria Allieve (A2). A Fermo, le due ginnaste allenate da Elaine Sanchez hanno fornito prova di grande maturità, costruendo l'oro e l'argento conclusivi grazie soprattutto alla perfetta prova alla trave, ma non solo.