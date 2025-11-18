Le stelline della Salus a Zona Sport: «Sono il futuro della boxe piacentina»

Piacenza sta vivendo una vera esplosione di giovani talenti nel pugilato. Nella recente puntata di Zona Sport, in onda ieri sera su Telelibertà, il maestro della Salus et Virtus Roberto Alberti ha portato in studio tre giovanissimi pugili che stanno lasciando il segno.

«Sono promettenti – ha spiegato Alberti – perché dimostrano carattere e abnegazione, centrando anche risultati importanti. Tutti e tre sono stati convocati in Nazionale giovanile: un traguardo che non avevamo mai raggiunto in una sola stagione».

Tra le promesse spicca Andres Pasieka, 17 anni, già campione italiano School Boys nel 2022. «Il pugilato dà tanto - racconta - ma toglie altrettanto. Quando sali sul ring devi avere grinta e determinazione, altrimenti non migliori». Stessa visione per Baderedin Hormatallah, che vede nella boxe un percorso personale oltre che sportivo. «Per essere un pugile devi sentirti un guerriero. Il mio obiettivo è chiaro: conquistare il titolo italiano». A chiudere è Monib Broudi, approdato alla boxe dopo aver lasciato il calcio. «Fisicamente non ero pronto – ricorda –. Mio padre mi iscrisse a pugilato e da allora non me ne sono più separato».

Non solo boxe: a Zona Sport, spazio anche a basket e volley femminile con ospiti di Fiorenzuola Bees, Bakery Piacenza, Assigeco Basket e River Volley 2001.

Le repliche di Zona Sport andranno in onda mercoledì alle 11.15 e alle 18.40, giovedì alle 9.00 e alle 13.35, sempre disponibili on demand su Libertà.it.