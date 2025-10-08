L'energia che unisce Gas Sales Bluenergy e Udinese calcio

Una giornata di sport, energia e grande entusiasmo ha unito Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, Udinese Calcio e Bluenergy Group in un evento speciale ospitato ieri sera al Bluenergy Stadium di Udine.

L’incontro ha rappresentato un momento di condivisione e collaborazione tra due importanti realtà sportive italiane, legate dalla passione per la competizione e dall’energia di Bluenergy Group, main sponsor di Gas Sales Bluenergy, che ha dato il proprio nome allo stadio di Udine, casa delle partite casalinghe dell’Udinese calcio e considerato uno dei migliori impianti sportivi d’Italia.

Giocatori, staff e rappresentanti delle società hanno avuto l'opportunità di incontrarsi, scambiarsi esperienze e celebrare i valori comuni di impegno, spirito di squadra e determinazione. L’evento si è svolto in un clima di grande entusiasmo: sorrisi, selfie, scambio di maglie e anche qualche palleggio a bordo campo con i giocatori dell’Udinese Calcio e di Gas Sales Bluenergy, che si sono scambiati i ruoli: i pallavolisti sono diventati calciatori, mentre i calciatori si sono cimentati nella pallavolo.

«Due mondi sportivi uniti - spiega la società biancorossa - per trasmettere insieme un messaggio positivo di fair play, collaborazione e voglia di vincere. L’iniziativa conferma l’impegno di Bluenergy Group nel supportare lo sport come strumento di coesione sociale, crescita e innovazione, rafforzando il legame tra le comunità di Piacenza e Udine. Un segnale forte che unisce discipline diverse, ma animate dalla stessa passione: quella per lo sport e per l’energia che sa regalare».

L’evento si è concluso con una visita dello stadio, uno dei più evoluti in Europa anche in termini di riduzione delle emissioni e caratterizzato dal recente progetto del parco solare, un impianto fotovoltaico, curato da Bluenergy Group ed installato sulla copertura.

«Siamo molto orgogliosi di essere stati ospiti al Bluenergy Stadium - commenta Hristo Zlatanov, direttore generale di Gas Sales Bluenergy - è un onore per la nostra squadra poter visitare un impianto così moderno e simbolico per lo sport italiano. Con Bluenergy abbiamo gli stessi valori: energia, passione e impegno per il territorio. Questa visita rappresenta un momento importante di condivisione e di sinergia tra realtà sportive e aziendali che hanno in comune valori come l’energia, la passione e il lavoro di squadra. Per noi questa è un’occasione importante per rafforzare il legame tra diverse discipline sportive e trasmettere ai nostri atleti e ai nostri tifosi un messaggio di condivisione e crescita comune. Gas Sales Bluenergy crede molto nella forza di queste collaborazioni, che non si limitano al campo da gioco ma si estendono alla comunità e al territorio».

Parole di apprezzamento anche da Franco Collavino, direttore generale Udinese Calcio): «Con il gruppo Bluenergy ci accomuna una sinergia ampia innestata su valori profondi: l'amore per lo sport nei rispettivi campi, il rapporto con il territorio e, soprattutto, la sostenibilità sono prioritari nei rispettivi percorsi. La visita di Gas Sales Bluenergy testimonia come lo sport possa essere veicolo privilegiato di messaggi sociali positivi. È stata una serata importante, in cui campioni di pallavolo e calcio hanno potuto confrontarsi ed arricchirsi di un bagaglio d'esperienze importanti in termini tecnici ma anche motivazionali».