Leo a Silverstone per cullare il sogno mondiale

Non c'è sosta per la Formula 2, che dopo aver salutato Spielberg (Austria) è pronta per un nuovo week end lungo di emozioni sull'iconica pista di Silverstone (Gran Bretagna), sede da venerdì a domenica dell'ottavo gran premio stagionale della categoria dove milita il piacentino Leonardo Fornaroli.

Con i 20 punti conquistati a Spielberg (pole position al venerdì e secondo posto nella Feature Race domenica) Fornaroli ha dato una scossa non indifferente alla classifica, mischiando ulteriormente le carte della top five e azzerando quel piccolo solco che alla vigilia si stava creando. Dalla sesta piazza, Leo è approdato in quarta posizione a 86 punti, ma il secondo e il terzo posto sono vicinissimi, con i 90 punti di Dunne e gli 88 di Crawford, mentre più staccato è il leader Verschoor (114 punti).

Il programma del Gran Premio di Silverstone si aprirà venerdì con le prove libere alle 11 italiane (45 minuti), seguite - seguendo sempre il nostro fuso orario - alle 15.55 dalle qualifiche (mezz'ora). Sabato la Sprint Race scatterà alle 14.15, mentre domenica a mezzogiorno e cinque minuti prenderà il via la Feature Race.