Leo evita i guai, chiude sesto nella Sprint e l'iride è sempre più vicina
Fornaroli, leader piacentino del Mondiale di Formula 2, anche in Qatar non stecca: nella gara della domenica partirà dalla pole
Redazione Online
|2 ore fa
Dutch Photo Agency
Sesto posto per Leonardo Fornaroli nella Sprint Race di Lusail, giornata centrale della tre giorni in Qatar che rappresenta il penultimo appuntamento stagionale della Formula 2. Dopo il secondo posto nelle qualifiche di ieri tramutato in pole position per la penalità assegnata a Goethe, il pilota piacentino dell'Invicta Racing (in virtù della classica inversione dei primi dieci tempi per la Sprint Race) ha conquistato punti preziosi in rimonta nella gara corta di oggi. Fornaroli (191 punti) allunga in vetta nella classifica piloti dove guadagna 2 lunghezze su Jak Crawford, ora distante 21 punti, con Richard Verschoor (vincitore nella Sprint Race) che sale al terzo posto a quota 162. Leo ha una grandissima occasione per provare a chiudere i conti in anticipo, partendo dalla pole position nella Feature Race che scatterà domenica 30 novembre alle 13 italiane.