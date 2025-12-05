Leo Fornaroli torna in pista, comincia dove il sogno è partito

Un atto finale da scrivere, una ciliegina sulla torta da provare ad apporre per un finale di stagione che sarà comunque indimenticabile e un futuro da sogno già a portata di mano.

Leonardo Fornaroli è pronto per salutare al meglio la Formula 2 in vista del passaggio nel 2026 alla Formula 1, dove farà parte del programma di sviluppo della McLaren.,

La notizia era arrivata martedì mattina e combaciava con l'auspicio di tanti addetti ai lavori dopo l'ennesima impresa del pilota piacentino, che domenica scorsa a Lusail (Qatar) aveva messo le mani sulla conquista del titolo piloti di Formula 2, trionfando con un Gran premio d'anticipo e facendo il bis dopo il successo 2024 in Formula 3 a coronare la sua grande ascesa, certificando ancora una volta il talento cristallino di un ragazzo che mercoledì scorso ha compiuto 21 anni. La "last dance" 2025 è alle porte, con il Gran Premio ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) che chiuderà la stagione di Formula 2.

Se il titolo piloti è già nelle mani del piacentino, la pista di Yas Island sarà decisiva per assegnare quello per team, dove Leo potrebbe festeggiare una clamorosa doppietta. La sua Invicta Racing è in testa con 296 punti precedendo l'Hitec Tgr (261) e la Campos Racing (239), con il giallo di Fornaroli e di Roman Stanek che proverà a svettare ancora una volta. I rivali potranno puntare rispettivamente su Luke Browning e Dino Beganovic e su Arvid Lindblad e Nikola Tsolov.

Il programma allo Yas Marina Circuit si apre venerdì 5 con il consueto doppio appuntamento del venerdì con le prove libere (ore 8.05 italiane) e con le qualifiche, che scatteranno a mezzogiorno in Italia con la durata di mezz'ora. Domani (sabato) come da tradizione spazio alla Sprint Race, con i semafori che si spegneranno alle 16,15 locali (le 13.15 in Italia), mentre la tre giorni negli Emirati Arabi Uniti (e il Mondiale 2025) si concluderà domenica con la Feature Race (il via alle 10.15 in Italia).