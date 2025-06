Leporati, trionfo a sorpresa. Successo rosa di Rizzi

Una conferma, quella di Giulia Rizzi (Fiamme Oro) e una sorpresa, rappresentata dal vecellese Ettore Leporati (Pro Vercelli). Sono i due trionfatori della penultima giornata di gare ai Campionati italiani assoluti di Piacenza. A Piacenza Expo, è stata la giornata della Spada e se il successo della poliziotta friulana era in preventivo (in finale ha mandato ko Alessandra Bozza dell'Aeronautica), è stato invece sorprendente lo spadista piemontese, partito dalla posizione numero 16 del ranking. Nell'ultimo atto, vittoria ai danni del favoritissimo Davide Di Veroli (Fiamme Oro). Per Leporati un successo a soli 18 anni. Martedì 10 giugno, ultima giornata di gare con la Spada a squadre a partire dalle 8.45.

Giulia Rizzi - Foto Cavalli