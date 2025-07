L'era Imberti si chiude dopo 35 anni, Marco Rossi presidente della Turris

Si è chiusa dopo 35 anni l'era di Ferruccio Imberti alla presidenza della Turris. Il nipote Marco Rossi raccoglie il testimone e parte così un nuovo capitolo per la più longeva società calcistica (dopo il Piace) più longeva della città. E Imberti, nella veste di presidente onorario, ha ancora un obiettivo importante: "Voglio esserci per la festa dei cento anni: siamo a quota 95 e non voglio mancare. Il calcio mi ha dato tanto in termini di amicizie e legami, ma credo di aver dato tantissimo anch'io. Sempre con la passione a guidarmi e sempre cercando di fare il bene di questa società nata all'interno dell'oratorio Torricella". Leggi tutto qui.