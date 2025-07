L'eterno entusiasmo di Beretta porta la Nino alla Vogalonga

Cinque piacentini hanno tenuto alto il nome della nostra regione alla Vogalonga. Tra le 1.956 imbarcazioni che hanno colorato l’edizione 2025 ce n'era infatti anche una dell’Emilia Romagna, quella della Società Canottieri Nino Bixio, che ha percorso gli oltre 30 chilometri del percorso. Animatore dell’impresa Giovanni Beretta, 73enne che non manca mai al richiamo della regata veneziana per la quale, ma non solo, si allena quotidianamente visto che per la sua costante presenza in società è chiamato “Il custode del Tempio”, vigile del fuoco in pensione non è mai “andato in pensione” dal canottaggio. I compagni d’avventura che hanno risposto alla convocazione di Beretta, per non mancare all’appuntamento unendosi agli altri oltre 7.500 partecipanti, sono stati Luca Grassini, Giuseppe Montaretto, Francesco Romano e il cardiologo Massimo Piepoli, specializzato nell'intervenire all’occorrenza per la sopravvivenza dell’equipaggio. «Una bellissima esperienza – ha raccontato Grassini – la partenza era dalla Basilica della Salute e poi abbiamo visto diverse meraviglie di Venezia, da piazza San Marco all'isola di Murano, fino al ritorno percorrendo il Canal Grande per la sfilata conclusiva insieme a tutte le altre imbarcazioni»