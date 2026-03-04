L'Europa si fa tosta: Gas Sales a Berlino

Dopo aver chiuso la stagione regolare di Superlega al quinto posto e in attesa di iniziare i playoff scudetto domenica a Modena, la Gas Sales Bluenergy si rituffa in Europa. Oggi alle 19.30 i biancorossi di coach Dante Boninfante scendono in campo in Germania per la gara di andata dei quarti di finale di Cev Cup: avversaria la formazione tedesca del Berlin Recycling Volleys.

Ieri sera i biancorossi hanno svolto un allenamento tecnico-tattico sul taraflex della Max-Schmeling-Halle che questa sera ospiterà il match.

I tedeschi sono primi in Bundesliga e arrivano da sette vittorie consecutive. Avversario temibile e in forma, quindi, considerano anche il fatto che sono scesi in Cev dopo essere stati eliminati solo a causa del quoziente set nel girone di Champions League.

Gli avversari

Il Berlin Recycling Volleys dopo venticinque partite giocate in Bundesliga (il massimo campionato tedesco) occupa la prima posizione in classifica con 65 punti, frutto di ventidue vittorie e tre sconfitte.

Nelle ultime sette partite di campionato, Berlino ha inanellato altrettante vittorie, lasciando agli avversari solo un punto. Nell’ultima gara giocata ha superato, in casa, il Vco Berlin, in Germania una sorta di Club Italia, per 3-0.

In questa stagione ha giocato la Champions League, inserita nel gruppo C vinto da Perugia. I tedeschi, alla fine del girone, sono scesi in Coppa Cev solo per differenza set.

La squadra tedesca è guidata dal coach brasiliano Alexadre Leal dopo l’esonero di Joel Banks.

Gas Sales Bluenergy e Berlino si sono già incontrate in Europa, precisamente in Champions League, ne 2024 e nell’occasione a vincere era stata Piacenza: 3-1 al Palabanca e 3-0 a Berlino. In quell’occasione il Gruppo C fu vinto proprio dalla Gas Sales Bluenergy.

Berlin Recycling Volleys ha vinto quindici volte il campionato tedesco, 8 Coppa di Germania, 6 Supercoppa Tedesca e 1 Coppa Cev.