Linda Sanarini sfiora il bronzo iridato ad Apeldoorn

Finisce con una medaglia sfiorata l'avventura iridata della Bft Burzoni VO2 Team Pink ai Mondiali Juniores su pista ad Apeldoorn (Olanda) che si sono conclusi oggi dopo cinque intensi e spettacolari giorni di gare. Nel primo pomeriggio, la società piacentina faceva il tifo per la "panterina" padovana Linda Sanarini (classe 2007), che insieme alla coetanea friulana Chantal Pegolo (Conscio Pedale del Friuli) formava la coppia azzurra nell'Americana.

Le due "frecce" del Nord Est hanno concluso la prova al quarto posto, sperando fino agli ultimi due sprint nella medaglia di bronzo. Mattatrice della gara, la Gran Bretagna, oro (42 punti) con Erin Boothman e Phoebe Taylor, ma la prova di forza nell'ultima volata a punteggio doppio (nonostante il successo già in cassaforte) ha lasciato le briciole alle inseguitrici. Solido argento per la Danimarca (Mathilde Cramer e Ida Fialla, 22 punti), mentre il bronzo è andato all'Australia (Anna Dubier e Amelie Sanders) con 16 punti, 8 in più di Pegolo e Sanarini.

Tirando le somme, il sodalizio piacentino del presidente Gian Luca Andrina può festeggiare un ottimo bottino delle proprie azzurre. In Olanda con i colori dell'Italia è arrivata la maglia iridata di Agata Campana nel Team Sprint (con Matilde Cenci e Siria Trevisan), oltre all'argento dell'Inseguimento a squadre con quattro "panterine" (tutte schierate in finale per un quartetto di fatto societario) su cinque sul podio grazie a Linda Sanarini, Matilde Rossignoli, Alessia Orsi ed Elisa Bianchi. La Bft Burzoni VO2 Team Pink schierava cinque delle dodici Juniores azzurre, tutte andate a medaglia. Un dato che testimonia il valore delle giovani promesse "coltivate" dal sodalizio piacentino, valorizzate dallo staff tecnico azzurro e competitive anche ai massimi livelli internazionali. L'Italia festeggia anche la vittoria nel medagliere finale con 13 allori.