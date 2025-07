Lo spettacolo e l'energia del wrestling conquistano piazza Duomo

Mosse spettacolari, tanta fisicità e quel pizzico di arroganza che da sempre contraddistingue questo sport, il tutto ai piedi del Duomo.

Dopo il successo delle passate edizioni, la Italian Championship Wrestling è tornata ad accendere i Venerdì Piacentini in occasione della festa patronale del 4 luglio con ICW WrestleFest, la più grande kermesse di wrestling dell’estate.

Gli appassionati non hanno perso occasione per vedere all'opera atleti provenienti da tutta Italia che si sono anche sfidati per titoli nazionali, sul ring allestito in piazza Duomo.

A dare spettacolo nomi altisonanti come “Ultraviolence” Mirko Mori, “Lo Spezzaossa” Nico Inverardi, “El luchador mas guapo de todo el mundo” El Ghepardero, Tony Callaghan, “Il Berserker Vichingo” Luca Bjorn, “Happy Hour” Falco, “The Coolest Suplex Machine” Flamingo, “Precisamente” Machete, Mr. Excellent, La Cura con Smiley, Eden e Sirio, e i lottatori piacentini d.o.c. Lara Wild, Paul Jacob e Merak.

Match uno contro uno da non perdere, ma il piatto forte è stato l'incontro a quattro valido per la cintura di campione italiano dei pesi leggeri tra Cardi G, Zoom, Gabriel Grim “La Tenaglia Umana” e “Trap King” Nick Freddi campione in carica, un concentrato di adrenalina e muscoli che ha visto Freddi riconfermarsi numero uno tra l'entusiasmo dei piacentini catturati ancora una volta dall'energia dei grandi del wrestling nazionale.