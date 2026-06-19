Lo sport che forma e che tiene in forma: stasera a Nel mirino

È un importante strumento educativo, di inclusione sociale e di formazione dei cittadini, ma come è organizzato nel nostro territorio e quali sono le realtà che fanno rete? Lo sport che forma e che tiene in forma, il suo valore educativo e il ruolo dell’associazionismo sportivo nella crescita dei giovani e delle comunità sarà al centro del dibattito di “Nel Mirino”, il talk di approfondimento che torna puntuale come ogni venerdì su Telelibertà.

Nella puntata di questa sera, in onda a partire dalle 21, la conduttrice Nicoletta Bracchi affronterà l'argomento a 360 gradi con diversi ospiti del panorama sportivo locale: il delegato provinciale del Coni Robert Gionelli, Fiorenzo Zani, coordinatore di educazione fisica per l'Ufficio scolastico provinciale di Piacenza, Francesco Sartori, rappresentante della Consulta Diocesana dello sport e del tempo libero, e Giorgio Chiaranda, direttore dell'Unità Operativa Medicina dello sport dell'Ausl di Piacenza. Conosceremo anche storie di sportivi piacentini che ci insegneranno i valori del fair play e del rispetto per l'avversario sul campo, oltre all'importanza del lavoro di squadra e di come lo sport possa creare relazioni interculturali. Tutte le puntate di “Nel Mirino” sono disponibili on demand sul sito www.liberta.it