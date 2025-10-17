«Lo sport cresce con il gioco di squadra»

«Fate voi stessi gioco di squadra e farete crescere tutta Piacenza». Davvero un bel consiglio quello che il professor Renato Conte ha dato alle società sportive piacentine. Il suo focus sulla preparazione fisica negli sport di squadra è stato il tema trattato dal primo dei tre appuntamenti in programma a Piacenza con la Scuola regionale dello Sport del Coni in collaborazione con l'Amministrazione Comunale: «Io sono dello Csen di Parma, non credo che Piacenza sia molto diversa da noi per cui posso consigliare in base a ciò che vedo nella nostra provincia: il primo passo è garantire la fruizione in maniera adeguata di impianti e di strutture sportive, questa è una della cose più importanti perché è solo con l'organizzazione di questo aspetto che si possono raggiungere dei risultati concreti. Altra cosa che posso suggerire a Piacenza è di fare rete: cercare di aiutarsi l'un l'altro è fondamentale, sia per le realtà che rappresentano la singola disciplina sia per società di diversa provenienza, il gioco di squadra fa crescere gli atleti, le realtà e anche la città intera». Il prossimo appuntamento sarà il 30 ottobre alle 21 con “Attività giovanile, differenze e inclusione”.