L'Omi Academy esporta il suo progetto a Capo Verde

Da Pontenure a Capo Verde, sempre sventolando la bandiera dell'Omi Academy. Al centro giovanile culturale e sportivo coordinato dal fondatore Andrea Ciscato, 35 anni, reggiano diventato pontenurese d'adozione ormai da un decennio, non bastava piu sentirsi unico sul territorio piacentino, fra calcio, danza, radio, canto, doppiaggio e tante altre attivita. Dopo le richieste italiane di seguire il percorso iniziato nell'Oratorio di Maria Immacolata (OMI) in collaborazione con don Mauro Tramelli, la prima vera