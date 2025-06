Lovotti: «Ecco perché ho scelto il Piacenza Rugby»

Andrea Lovotti dalla prossima stagione vestirà la maglia del Piacenza Rugby, nel campionato di Serie A2. Piacentino, classe 1989, è uno dei giovani talenti cresciuto nell'Elephant Gossolengo e in seguito trasferitosi in club di alto livello: Calvisano, Livorno, Crociati Parma, Calvisano e Colorno, dove ha giocato fino a poche settimane fa. A livello internazionale ha indossato i colori delle Zebre (franchigia italiana dell'United Rugby Championship, ndc) e della nazionale italiana (47 caps), sempre nel ruolo di pilone, prendendo parte a due Mondiali e a diverse edizioni del Sei Nazioni.

«Per tanti anni ho fatto il professionista nel rugby – inizia il campione piacentino – ma ora ho voluto fare una scelta di vita mettendo al primo posto un'occupazione che esula dal mondo rugbistico. Però la passione per questo sport è dura da abbandonare e quindi ho preferito lasciare la Serie A Élite, e il Colorno, per continuare a giocare in Serie A, con il Piacenza. Ho tanti amici sia in biancorosso, sia nei Lyons, ma la scelta di giocare nel Piacenza nasce dal fatto che ho dato la priorità al lavoro e nei Lyons l'impegno sarebbe stato più professionale come allenamenti, partite e altro. Non lo considero un declassamento ma un'opportunità per potermi dedicare alla mia nuova professione e allo stesso tempo per continuare a giocare».