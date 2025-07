Ludovica Bonini debutta al Sette Colli

La conferma è il solito Giacomo Carini, la sorpresa Ludovica Bonini. Buoni risultati per i nuotatori della Vittorino da Feltre impegnati nei giorni scorsi a Roma agli Internazionali d’Italia Trofeo Sette Colli, il più importante e prestigioso evento agonistico del calendario natatorio tricolore. Nei 100 Farfalla Carini ha conquistato il nono posto conclusivo con un crono di 52” 41. Nei 200 Farfalla, gara in cui da anni vanta un posto di rilievo nel ranking internazionale, ha chiuso sesto in 1’57”38 migliorando di quasi un secondo e mezzo il crono delle batterie, ma restando comunque al di sopra dei suoi abituali eccellenti riscontri cronometrici.

Buona prova anche per Ludovica Bonini, atleta diciottenne della Vittorino da Feltre che si è qualificata quest’anno per la prima volta al prestigioso Sette Colli di Roma: nella gara dei 50 Rana per la quale si era qualificata nel corso della stagione sportiva con un ottimo crono di 32”25, l'atleta piacentina ha chiuso al trentaquattresimo posto in 33” 03, otto decimi di secondo in più rispetto al tempo che le aveva garantito la qualificazione all'appuntamento internazionale di Roma.

Giacomo Carini