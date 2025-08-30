Lugagnano capitale della mountain bike: 600 in gara tra cui nove campioni italiani
Weekend di sfide per la Valdarda Bike organizzato dal Lugagnano Off Road
Luca Ziliani
|2 ore fa
E' tutto pronto per l'edizione 2025 della Valdarda Bike, la due giorni di gare di mountain bike organizzata dal Lugagnano Off Road, sodalizio piacentino che quest'anno festeggia i 35 anni di attività.
Nel circuito del Valdarda Bike Park, un vero e proprio «gioiello» nel territorio lugagnanese, sarà un week end ricco di appuntamenti, che tra le varie cose ospiterà la tappa finale del circuito Italia Bike Cup.
Le colline valdardesi, insomma, assegneranno le maglie finali del circuito e non solo, con un ricco programma (sabato e domenica) che alimenta una tradizione solida, resa possibile grazie anche ai tanti volontari (quasi 120 che si alternano nelle due giornate) messi in campo dal sodalizio presieduto da Paolo Dadomo.
«Attendiamo - le parole di Luciano Vespari, segretario del Lugagnano Off Road che organizza l'evento - quasi 600 atleti complessivi nell'arco dei due giorni. Numericamente, la giornata clou sarà domenica con quasi 500 partecipanti, dei quali attorno al 20% di quote rosa».
Un altro dato non da poco è la sessantina di iscritti nella gara maschile Juniores, categoria internazionale