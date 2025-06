Lugagnano Off Road in evidenza in Trentino

Trasferta trentina per i giovani agonisti della Lugagnano Off Road, impegnati nel cross country valido per la seconda prova del circuito della Sudtirol Cup. Siamo a Panchià (Tn). Nella gara Open prova convincente da parte di Alberto Cavalieri, con l’under 23 che archivia la sua gara conquistando un buonissimo sesto posto assoluto, risultando il secondo della sua categoria. Negli Junior (17/18 anni) Matteo Mazza chiude sedicesimo, precedendo di due posizioni Federico Tonoli: 21^ Rayan El Meksali. Decisamente sul pezzo il nostro giovane Luca Franchini, con il biker che chiude quarto nella prova riservata agli Esordienti del I anno (13 anni). Sfiora la top ten Gianluca Gaudenzi: è undicesimo. Nella top ten, invece, Nicolò Castellana, che con una condotta di gara senza troppe sbavature, chiude la sua race con un buon ottavo posto. Negli Allievi del II anno (16 anni) Federico Mulazzi è quindicesimo, ed in campo femminile, Emanuela Cavalieri è sesta. Per quanto concerne l’attività amatoriale, decisamente sul pezzo Carlo Zuccolini, con l’atleta impegnato a Montichiari (Bs) nel cross country valido per il circuito della Leonessa Mtb Cup. Zuccolini viene premiato come secondo classificato della sua categoria dei master 6 (55/59 anni).

Carlo Zuccolini Matteo Razza Alberto Cavalieri