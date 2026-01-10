Lyons Rugby, oggi inizia l’era Paoletti

C’è grande attesa per rivedere all’opera la Sitav Lyons, questo pomeriggio (ore 14) in campo al Beltrametti di fronte al Valorugby Emilia nella settima giornata di Serie A Élite.

La ripresa del massimo campionato dopo le festività natalizie porta una grande novità in casa bianconera: l’avvicendamento alla guida tecnica tra il neozelandese Kingi Matenga (dimissionario per motivi familiari) e il toscano (ma piacentino d’adozione) Tino Paoletti, a sua volta coadiuvato da Giulio Forte.

Si riparte con una sfida non tra le più facili, dal momento che la squadra reggiana, terza in classifica (24 punti) a due punti dalla capolista Petrarca Padova, detiene il miglior attacco e la miglior difesa del campionato, contrariamente ai numeri relativi alla squadra bianconera, che in classifica è invece posizionata all’ultimo posto in compagnia del Rugby Colorno (5 punti).

Per quanto riguarda lo schieramento iniziale, Paoletti si affida alla regia di Matias Camero e al ritorno in mischia di Cutler e Scatigna, ripresisi dai rispettivi infortuni. Rodina torna a vestire la maglia numero 12 affiancando Nalaga tra i centri. In tutto saranno 8 i titolari piacentini, a cui si aggiungono Salerno, Baas e Russo in panchina.

La probabile formazione: Via G., Calosso, Nalaga, Rodina, Pasini, Camero, Via A., Perazzoli, Bance, Cisse, Moretto (cap), Cutler, Moretti, Bolzoni, Libero. A disposizione: Scatigna, Bona, Horgan, Salerno, Bottacci, Baas, Colombo, Russo. All: Paoletti, Forte.

