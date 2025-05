Magda domina, ma è beffata dai giudici: argento a Jesolo

Un argento un po' amaro, ma che è comunque una grandissima soddisfazione. Risultato di prestigio per Magda Bernardini, atleta della Another Way Kickboxing Piacenza che ha partecipato al Trofeo Italia Tatami Cadetti che si è tenuto al Palazzo del Turismo di Jesolo (Venezia). La fighter piacentina è arrivata fino in finale nella categoria – 45 kg specialità light contact, dove si è trovata di fronte la forte Amaranta Ciravegna, atleta astigiana della società Fazzari team. Pur esprimendo una kickboxing migliore rispetto alla avversaria, Bernardini è stata dichiarata sconfitta dal verdetto dei giudici, non piaciuto all'angolo della Another Way. «Magda ha dominato nettamente l'incontro – il commento del maestro Davide Bottini – abbiamo anche il video, eppure ha perso. Rimane comunque un ottimo secondo posto nella gara nazionale più importante di tutte, la nostra società non ha potuto schierare altri ragazzi di talento che avrebbero ben figurato per motivi logistici, ma siamo felicissimi per quello che ha fatto la nostra Magda. Quindi, un grazie a lei che è campionessa regionale nella sua categoria, ma un grazie anche ai suoi maestri Oreste Gazzolo, Giacomo Corbellini, Mattia Borlenghi ed Elvis Trajkov che hanno contribuito al risultato»