Malore mentre gioca a golf, la velocità dei soccorsi lo salva

Grande paura nei giorni scorsi al Country Club di Croara dove un giocatore, nel corso di una delle gare che hanno caratterizzato lo scorso weekend, ha accusato un malore per il quale è stato condotto d’urgenza all’ospedale di Piacenza. Una vicenda che ha fatto registrare il lieto fine grazie alla tempestività della macchina dei soccorsi, immediatamente allertata da Gloria Sali, direttrice del circolo, così come la rapidità dell’ambulanza della Pubblica Assistenza di Travo ha giocato un ruolo chiave per un epilogo senza gravi conseguenze. Si tratta di un giocatore ultraottantenne che, stando alle informazioni raccolte, ha accusato un malessere che avrebbe potuto portare a un finale ben diverso.

Le gare

Venendo ai risultati delle gare giocate nel fine settimana, al The Challenge by Bluvancanze, circuito che si articola su 200 gare in tutta Italia, con Mario Evandri che ha vinto il premio lordo con 25 punti. In prima categoria i premi netti sono andati a Danile Bussandri (33), Andrea Cerruti (30) e Vincenzo Scaletti (25). In seconda categoria premiati Stefano Olcelli (40), Nicola Fucilli (37) e Luciano Giannatiempo (35). In terza, a segno Chiara Braccelarghe (40), Roberto Alessandrini (37) e Silvia Cecchetti (37). Ad Elena Prati il premio lady con 35 punti. Domenica, si è invece disputato il Jack Nicklaus Invitational by Golf’Us, una delle 38 gare che prevede una finale nazionale i cui vincitori saranno chiamati a giocare la finale internazionale. A vincere il premio lordo è stata la coppia Magnani-Magnani con 67 colpi mentre i premi netti sono andati a Perna-Caffi Pons (57) e Pisani- Pagani (63). Prima coppia mista Bonetto-Merlo (63).