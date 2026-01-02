Manuzzi è già pronto: «Emozionato dal Garilli»

Il Piacenza scalda i motori in vista del big match con il Desenzano aggiungendo 128 gol alla sua rosa. Sono quelli segnati in carriera da Francesco Manuzzi, attaccante ufficializzato oggi dalla società biancorossa e rinforzo di prestigio per mister Franzini. Le sfide gli piacciono, come numero di maglia ha scelto la 17 che nessuno indossava più dai tempi di Pippo Porcari, assistete di mister Arnaldo Franzini. «Eh sì, l'ho anche visto e me lo ha subito ricordato - ha raccontato - ma è un numero che mi piace e spero che porti bene a me come ha portato bene a lui in passato. Il Desenzano? Partita combattuta, come tutte quelle che hanno giocato, ma il Piacenza è in un ottimo momento e vogliamo i 3 punti. Ai tifosi dico già che sono fantastici, riempiono stadi ovunque e speriamo di poter regalare loro tante gioie».

Due sensazioni hanno caratterizzato il suo impatto con il mondo biancorosso: «L'emozione per l'ingresso allo stadio Garilli e l'entusiasmo che il gruppo trasmette: tutti uniti e determinati».