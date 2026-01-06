Maratona, una targa al traguardo dei trent'anni

La targa commemorativa posta alla storica partenza di allora in largo Anguissola ricorderà per sempre uno dei momenti più significativi dello sport piacentino, il via della prima Placentia Marathon. Un trentennale celebrato questa mattina con foto, racconti e ricordi di chi c'era quel giorno alla prima storica partenza. "Un'emozione unica, fu la "maratona bianca" perché corsa sotto la neve. Un evento reso possibile, oggi come allora, grazie a una squadra di volontari che lavora per un'unica passione" le parole degli organizzatori Alessandro Confalonieri e Pietro Perotti. Una storia che continua, l'edizione 2026 è in programma per il prossimo 10 maggio con il tradizionale seguito di eventi collaterali. Il QR Code posto sulla targa permette di consultare un'archivio di foto e immagini delle edizioni storiche della Marathon, anche grazie ai documenti dell'epoca forniti da "Libertà"

La posa della targa (foto Delpapa)