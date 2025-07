Marina si arrende nella finale dell'Open della Vittorino. Le foto

Si è concluso con due vittorie "straniere" del Junior Milano nel maschile con Giovanni Conca (2.4) e della Canottieri Casale nel femminile con Greta Rizzetto (2.3), la quarta edizione dell'Open Delta Rem-Assipiacenza di tennis della Vittorino da Feltre, memorial Domenico Mazzoni. Spettacolo e divertimento per il pubblico biancorosso che ha applaudito le gesta del finalista piacentino, Simone Marina, che ha pagato un avvio poco brillante nell'ultimo atto della manifestazione dal montepremi complessivo di 4mila euro. Conca si è rivelato superiore, così come Rizzetto non ha concesso scampo a Francesca Falleni, nome di prestigio ma reduce da un lungo stop per infortunio. Nei terza categoria, Giacomo Calandri ha avuto la meglio sul giovanissimo Roberto Maestri. Leggi tutto qui