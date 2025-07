Marta Magnani campionessa italiana Master di nuoto

Un oro e tre argenti, con Marta Magnani sugli scudi. Bilancio altamente positivo per la squadra della Vittorino da Feltre scesa in vasca nei giorni scorsi a Riccione ai Campionati italiani Master di nuoto. La formazione biancorossa allenata da Cristiano Zappa si è infatti messa in evidenza, conquistando un titolo italiano ulteriormente impreziosito da tre medaglie d’argento e da altri risultati di rilievo.

Principale protagonista piacentina in quel di Riccione è stata Marta Magnani (F35), salita sul podio in entrambe le gare che ha disputato: sul gradino più alto, conquistando il titolo tricolore nella prova dei 200 farfalla vinta con il tempo di 2’38”75, e sul secondo, con l’argento al collo, nei 100 farfalla (1’08”64 a soli quattro decimi di secondo dall’oro). Podio anche per la “veterana” della squadra Master della Vittorino da Feltre Anna Piccoli (F80), che ha conquistato la medaglia d’argento nella gara dei 200 dorso (6’12”83), così come per Filippo Cuneo (M20), che ha chiuso al secondo posto, vincendo l’argento, nella prova dei 200 dorso (2’24”85) e classificandosi successivamente quarto nei 200 misti (2’27”39). Nei 200 dorso da segnalare anche il settimo posto di Laura Carabia (F35) con il tempo di 3’00”38, l’ottavo di Maria Teresa Lambri (F60) con un crono di 4’17”31 e il sesto di Roberto Mera (M55) che ha chiuso in 3’39”97. Per Mera anche il ventinovesimo posto nei 50 rana (41”00), il ventiduesimo nei 100 rana (1’30”53) e l’undicesimo nei 200 rana (3’15”85), mentre Maria Teresa Lambri ha chiuso sedicesima i 100 rana (2’07”00) e al quarto posto finale i 400 misti (9’58”54). Buoni risultati anche per Monica Giarola (F55), dodicesima nei 100 dorso (1’32”66) e ottava sia nei 200 stile libero (2’53”51) sia nei 400 stile libero (6’09”85), per Paolo Molinari (M45), quarantatreesimo nei 50 stile libero (30”14), trentanovesimo nei 100 stile libero (1’10”11) e ventottesimo nei 50 rana (39”79), per Gabriele Sfulcini (M45), undicesimo nei 50 rana (35”06), settimo nei 100 rana (1’16”07) e quarto nei 200 rana (2’47”22), per Laura Carabia (F35), diciottesima nei 200 stile libero (2’48”90) e dodicesima nei 400 stile libero (5’45”69), per Nicola Tagliaferri (M65), quattordicesimo negli 800 stile libero (15’37”21) e diciottesimo nei 400 stile libero (7’36”41), per Daniela Tacchinardi (F60), ventisettesima nei 50 stile libero (42”23) e ventinovesima nei 100 stile libero (1’28”25) e per Andrea Alborghetti (M55), cinquantasettesimo nei 50 stile libero (32”20) e cinquantanovesimo nei 100 stile libero (1’14”18). Positiva infine anche la trasferta delle staffette: diciannovesima la 4x50 misti femminile (Giarola, Lambri, Magnani, Tacchinardi), quarantaduesima quella maschile (Molinari, Sfulcini, Alborghetti, Tagliaferri), ventiduesima la 4x50 stile libero mista (Giarola, Tacchinardi, Tagliaferri, Alborghetti) e venticinquesima la 4x50 misti mista (Giarola, Sfulcini, Magnani, Molinari).

Filippo Cuneo