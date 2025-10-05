Massimiliano Cremona vince il suo quarto Mondiale

Massimiliano Cremona ha conquistato il quarto titolo Mondiale nella categoria F/250 dopo l’ultima prova di Boretto Po. Il “63° Gran Premio Motonautico Hydro GP” è stato condizionato dal vento e sono state annullate la gare di oggi. Ai fini della classifica è stata, così, tenuta valida la manche di ieri, quando il campione della Motonautica San Nazzaro si era piazzato al secondo posto, conquistando i punti necessari per aggiudicarsi il Campionato del Mondo 2025.

«Questo risultato lo dedico a tutto il gruppo - spiega Massimiliano Cremona - perché senza di loro non sarebbe mai arrivato. È stata un’impresa che non avrei mai pensato di raggiungere. Nella storia di questa categoria solo un pilota italiano era riuscito nell’obiettivo di vincere quattro titoli consecutivi. È stato fatto un lavoro fantastico di squadra grazie al mio team e alla mia famiglia che mi è stata sempre vicina in tutto. Io cerco di finalizzare in acqua il lavoro essenziale spesso fatto nell’ombra, senza di loro questi risultati non si potrebbero raggiungere. Ora ci godiamo questo risultato - conclude il piacentino - poi penseremo al 2026 e alle nuove sfide e traguardi da raggiungere».