Mate, due ori nella kickboxing a Jesolo

Due medaglie d'oro, ma anche la jella che ha impedito la conquista di una medaglia alla portata. E' comunque un bilancio estremamente positivo quello della Mate Sport Academy, giovane palestra piacentina di via Allevi, che, nei giorni scorsi, ha preso parte con alcuni fighters ai Campionati Juniores di kickboxing di Jesolo dove è andato in scena anche il trofeo Italia. E proprio in quest'ultima competizione, tra le cintura Gav (giallo-arancioni-verdi) sono arrivate le soddisfazioni per gli uomini allenati dai maestri Adriano Passaro e Davide Sfulcini. Primo posto per Alessandro Giordani nel lightcontact e per Federico Terzo nel pointfight. Meno fortunato invece Federico Senkovych, nelle giornate di gare colpito da un virus che gli ha impedito di salire sul podio, nonostante le doti e le grandi aspettative.

Federico Terzo sul gradino più alto del podio