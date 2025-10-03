Max Cremona a caccia del quarto Mondiale consecutivo

Manca poco alla resa dei conti. Domani e domenica a Boretto Po ultimo atto dei Campionati mondiali di motonautica delle classi F125, F250 e F500. L'attesa è quasi spasmodica, dopo che la tappa di Bad Saarow ha delineato una lista di top player tra i piloti in gara ma tutto può succedere visto il grande equilibrio delle forze in campo.

I piacentini in gara, divisi nelle varie categorie, sono Luca Finotti, Gabriele Rossi, Simona Fittavolini, Davide Scarpa, Max Cremona e Giuseppe Rossi

F125

La logica vorrebbe strafavorito l'estone Jonas Lember, ma stavolta il circuito è dalla parte dei piloti italiani a cominciare dall'idolo di casa Mattia Calzolari. Per continuare con Luca Finotti e Andrea Ongari che puntano al podio. Possono fare bene anche Gabriele Rossi e Simona Fittavolini mentre lo svedese Wahlsten sarà la mina vagante del gruppo dei 21 iscritti tra cui i rientranti Davide Scarpa e Daniele Ghiraldi.

F250

Nel segno di Max Cremona. Gira e rigira tutto protende verso il pilota piacentino, alla caccia del quarto titolo iridato consecutivo: i precedenti vincenti depongono a suo favore, anche se dovrà guardarsi dal bulgaro Todorov e dall'estone Peeba, senza trascurare il britannico Mantripp. In cerca di riscatto il tedesco Hepner e l'inglese Turner; può migliorare anche l'abruzzese Pasquale Contento.

F500

Tutto e tutti dicono Marcin Zielinski. Il polacco sembra di un altro pianeta ma gli "astronauti" Giuseppe Rossi, Erko Aabrams e Marian Jung viaggiano fiduciosi pronti a sfruttare il minimo passo falso. Nel lotto dei 16 partenti, menzioni anche per lo slovacco Robert Hencz e l'ungherese Attila Havas chiamati a cancellare le non del tutto soddisfacenti prove sul lago di Bad Saarow.