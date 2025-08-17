Max Cremona insaziabile: un altro titolo europeo

In Polonia, a Rogozno, Massimiliano Cremona, il campione della Motonautica San Nazzaro ha vissuto due giorni perfetti, dominando nelle prove e in tutte e quattro le gare in programma tra sabato e domenica e si è laureato campione europeo in Formula 250. Per Cremona si tratta di un altro tassello di una carriera favolosa che, negli ultimi tre anni, lo ha visto vincere tre campionati Mondiali. Una vittoria arrivata anche grazie al prezioso lavoro del team di San Nazzaro, che ha permesso al campione di alzare l'asticella e superare avversari sempre più competitivi. Ora l'attenzione è rivolta al Campionato Mondiale, dove Massimiliano Cremona punta a conquistare il quarto titolo consecutivo.