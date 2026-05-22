Memorial Chicco Maggi, domani si parte

«Per Chicco, per la tutela della salute e per la promozione del territorio». Al via la quarta edizione del Memorial Chicco Maggi che per tre settimane porterà a Gropparello la «Champions league» dei Comuni della provincia. Chi verrà iscritto nell’albo d’oro dopo Cadeo, la squadra di casa e Piacenza? Sono 16 le formazioni ai nastri di partenza nel torneo di calcio a sette organizzato da Promis Gruparel, con la collaborazione della Polisportiva Gropparello e di Csen Piacenza. «Tutto nasce dall’esigenza di mantenere vivo il ricordo di Chicco – spiega il presidente di Promis Gruparel Marco Maggi -, amico e papà che ci ha lasciati troppo presto. A lui dedichiamo un evento che ci permette di ricavare fondi a sostegno di Lilt Piacenza per promuovere stili di vita sani a contrasto dei tumori».

Ad aprire le danze del Memorial Chicco Maggi, sabato, le partite tra Cortemaggiore e Travo, Alseno e Rottofreno e Salsomaggiore e Cadeo. Da domenica in poi invece scenderanno in campo Gropparello, Piacenza, Pontenure, due formazioni di Carpaneto, Fiorenzuola, San Giorgio, Lugagnano, Ponte dell'Olio e Castell'Arquato. Ad animare ogni post partita le interviste in diretta social da bordocampo di Luca Taranti, vera e propria voce della manifestazione.

Una sinergia quella tra Promis e Lilt che va avanti da quattro anni. «Siamo felici e orgogliosi del rapporto creato con i volontari di Promis – sottolinea Franco Pugliese, presidente di Lilt Piacenza -. Una collaborazione che ci permette di diffondere i valori della salute e del benessere attraverso sport e aggregazione». In totale saranno 12 serate di calcio, ma non solo. Musica e stand gastronomici caratterizzeranno ogni appuntamento. Si parte domani e si arriva a domenica 14 giugno quando il campo sportivo Ettore Rosso farà da cronice a un grand evento conclusivo tra torneo di beach volley, esposizione di auto d’epoca, partite di calcio giovanile e femminile che anticiperanno l’atto finale del Memorial. Oltre al torneo dei comuni, durante le serate prenderà vita anche la competizione senior dedicata agli over 35. «Abbiamo cercato di pensare a tutte le fasce d’età - commenta Gabriele Marchioni, uno degli organizzatori dell’iniziativa -. Ci sarà sicuramente da divertirsi». Già da questo sabato, inoltre, partirà l’asta benefica con in palio varie magliette di calcio firmate e messe a disposizione di Promis. «Tutto il ricavato andrà a Lilt – conclude Marco Maggi -. Speriamo come ogni anno di fare la nostra parte nella lotta ai tumori».

L'estate targata Promis Gruparel dopo il Memorial Chicco Maggi prosegue con la sesta edizione del torneo notturno di calcio a cinque prevista tra il 27 e il 28 giugno. Poi il tradizionale appuntamento con il Torneo dei Rioni a luglio e, infine, la Festa dei Cuion da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto.