Menisco rotto per Putzolu, campionato finito

Brutte notizie dal campo per il Piacenza, che domenica riceve il Tuttocuoio, fanalino di coda del girone D di Serie D: gli esami clinici hanno evidenziato la rottura del menisco interno del ginocchio sinistro per Tommaso Putzolu, che sarà operato nei prossimi giorni. Si può dire che il suo campionato sia finito, ma è certo che sarà uno dei confermatissimi per la prossima stagione.

De Vitis si è allenato a parte tutta la settimana e dovrebbe essere recuperabile al massimo per la panchina. Torna a disposizione Mustacchio dopo il turno di squalifica.

Bene Bertin, che aveva sollevato qualche dubbio, e probabile ritorno da titolare di Taugourdeau.

Quasi certamente in porta toccherà a Kolgecaj, classe 2008, finora impiegato soltanto in Coppa Italia.

Per domenica i gruppi ultras hanno infatti proclamato lo sciopero del tifo e non saranno al loro posto nei Distinti.